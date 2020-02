Politieke crisis door referendum in Grave: wethouder stapt op

Politiek Grave kon lang geen knoop doorhakken over een referendum over de zelfstandigheid van de gemeente. Nu dat er uiteindelijk toch komt, zijn de partijen tot op het bot verdeeld over de datum van het referendum en over de vraag die aan de inwoners wordt gesteld. CDA-wethouder Ben Peters treedt zelfs af als wethouder.

Op 14 mei mogen inwoners van Grave op een stemformulier één vraag beantwoorden: moet de gemeente zelfstandig blijven of niet? Dat werd dinsdagavond in de gemeenteraad besloten. Het alternatief is aansluiten bij de nieuwe herindelingsgemeente Land van Cuijk, dat zal bestaan uit Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert.

Te laat en te vaag

Het stuit het CDA tegen de borst dat er meerdere strenge eisen aan het referendum van 14 mei worden verbonden. Zo moet de opkomst minstens even hoog zijn als bij de vorige drie verkiezingen in Grave. Ook mag de naam van de fusiegemeente Land van Cuijk niet genoemd worden in de vraag voor het referendum.

De datum van 14 mei is ook een heikel punt voor het CDA. De nieuwe fusiegemeente maakt momenteel plannen waarin Grave niet wordt meegenomen. Dat gebeurt omdat het niet duidelijk is wat het dorp wil. Als het referendum op 14 mei wordt gehouden, is de kans groot dat Grave pas in 2026 kan aansluiten bij Land van Cuijk.

CDA-voorzitter Alex van Megen is vooral boos op ex-coalitiegenoot Lokale Partij Grave (LPG). "De LPG had van tevoren een plan gemaakt waar wij ons in konden vinden. Daar zagen ze op het laatste moment van af en ze stemden voor een alternatief plan. Mijn tanden vielen uit mijn mond van verbazing. Zo kunnen we niet meer samenwerken en trekken we onze wethouder terug uit dit college."

Erik van den Ouwelant van oppositiepartij D66 vindt dat de LPG bewust voor mei kiest in plaats van maart of begin april. "De LPG wil zo lang als mogelijk in het pluche blijven plakken en aansluiting bij andere gemeentes onmogelijk maken."

Crisis

Nu een van de drie wethouders ontbreekt, is er in Grave sprake van een behoorlijke crisis. Eind januari viel de samenwerking van CDA en LPG al in duigen. De laatste partij zegde het vertrouwen in zijn partner op nadat het CDA had gezegd dat ze in geen enkel geval mee wil werken aan een zelfstandig Grave. Volgens partner LPG heeft het CDA hiermee de afspraken tussen beide partijen geschonden.

Anders dan bij de Tweede Kamer leidt een coalitiebreuk in een gemeente niet tot nieuwe verkiezingen. Het CDA besloot daarom om zijn wethouder te laten zitten, maar ziet daar nu vanaf. Het is aan de LPG om opnieuw een nieuwe meerderheid van de vijftien zetels te vormen om te kunnen regeren. Het CDA vindt dat de provincie als onafhankelijke partij moet ingrijpen, zodat bestemmingsplannen in de gemeente niet in gevaar komen.

