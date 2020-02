Gebreide carnavalssjaal van anderhalve kilometer voor Zevenbergse haven is klaar

Maar liefst 1315 bollen breigaren met een lengte van meer dan driehonderd kilometer passeerden sinds oktober de zilveren pennen van inwoners van alle leeftijden. Thuis, in ontmoetingscentrum De Donk en in verzorgingshuis Surplus, bleken de handen onuitputtelijk. Ze lieten geen steekje vallen, want de haven in aanbouw ligt er de komende carnavalsdagen zichtbaar warmpjes bij.

'Het is zo leuk'

Het juweeltje kreeg dinsdagmiddag pas echt vorm tijdens een feestelijke bijeenkomst. De eindjes van de tientallen sjaals werden letterlijk aan elkaar geknoopt. "Het is zo leuk. Echt super. Iedereen is zo enthousiast. Ik hoop dat ze lang blijven hangen", zegt Nancy. Ze heeft naar eigen zeggen met veel plezier aan de brei-actie meegedaan.

Nancy Jongmans deed graag aan de brei-actie mee. (Foto: Erik Peeters)

Het idee om de toekomstige haven in te pakken met een megasjaal in de kleuren rood, wit, geel en groen komt van Marlène Godschalk. Ze woont aan de Noordhaven en zet zich met een werkgroep in om het centrum van Zevenbergen levendig te houden tijdens de werkzaamheden.

'Hekken zijn maar hekken'

Godschalk: "Er was al wat voor de tieners gedaan. Dus ik wilde ook iets voor de ouderen doen en die breien heel graag. En hekken zijn maar hekken. Nu zijn het hekken geworden met een kleurtje. Ik vind het echt een succes."

In ontmoetingscentrum De Donk werden veel sjaals gebreid. (Foto: Erik Peeters)

De vrijwilligers stonden in de rij om aan het project mee te werken. "Maar mannen lieten het afweten hoor", zegt Marlène. "Er komen nu vrouwen naar mij toe die vragen of ik nog ander breiwerk voor ze heb. Ze zeggen in een gat te vallen nu de sjaal klaar is. Kun je voorstellen hoe graag mensen dit gedaan hebben."

'Laten hangen'

Godschalk hoopt dat de megasjaal een week of zes blijft hangen. "Kijken met de oogjes dus en gewoon afblijven."