Pool veroorzaakt ongeval met 9 gewonden na rit van 24 uur: werkstraf geëist

De bestuurder reed in juni 2018 met zijn busje achterop een stilstaande vrachtwagen op de snelweg A4. Die vrachtwagen stond langs de rijbaan met pech. Van de vijf ernstig gewonden moesten er twee in kritieke toestand met een traumaheli naar een ziekenhuis worden gebracht.

Oververmoeid na lange rit uit Polen

De bestuurder was oververmoeid, bleek uit politie-onderzoek. Hij was vanuit zijn Poolse woonplaats bij de Oekraïense grens de dag ervoor rond zes uur 's ochtends vertrokken. De afstand naar Woensdrecht is bijna 1600 kilometer en de reistijd is zonder pauzes minimaal zestien uur.

Omdat de chauffeur in Polen meerdere mensen op verschillende plaatsen heeft opgehaald, vermoedt de politie dat de afstand en de reistijd nog langer waren. De politie gaat uit van 24 uur.

Hij raakte zelf niet gewond.