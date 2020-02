Miljoeneninvestering moet probleemwijk Gestelse Buurt in Den Bosch erbovenop helpen

DEN BOSCH -

De Gestelse Buurt in Den Bosch scoort al jarenlang slecht als het gaat om zaken als leefbaarheid, veiligheid, criminaliteit, jeugdzorg en armoede. De werkeloosheid is er hoog en het is de buurt in Den Bosch waar het meest aanspraak wordt gedaan op sociale voorzieningen. De gemeente wil daar verandering in brengen, samen met onder meer de woningbouwvereniging, de politie, welzijnsinstellingen en de bewoners.