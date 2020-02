Vloek rust op frietkraam 'Friet van Ome Jan': eigenaar Jeroen verliest kraam voor derde keer

Het lijkt maar niet op te houden met pech voor frietkraam 'Friet van Ome Jan' in Drunen. Eigenaar Jeroen van Iersel verliest al voor de derde keer in 2,5 jaar tijd zijn kraam. Dit keer niet door brand of mankementen, maar door een ongeluk met de auto.

Jeroens eerste frietkraam was zijn beste. Hij had in Drunen twee vaste standplaatsen en het ging goed met de zaken. Om die reden besloot hij een tweede kar te kopen. ‘’Die wagen was echt een miskoop’’, vertelt hij. ‘’Daar had ik constant gedoe mee. Ik had last van lekkage en er was zelfs een keer een ontploffing. Toen ik de kar eindelijk helemaal opgeknapt had, was ik er helemaal klaar mee en heb ik hem doorverkocht.’’

Ongeluk

Na het verkopen van de ‘pechwagen’ had Jeroen alleen zijn topkar nog. Maar helaas, die werd in mei 2019 in brand gestoken. Daar baalde de frietbakker ontzettend van.

Toch krabbelde Jeroen weer op. Hij kocht negen maanden geleden een nieuwe frietwagen. Maar het ongeluk bleef de ondernemer achtervolgen, want bijna twee weken geleden reed Jeroen zijn wagen zelf in de prak. "Ik kwam met de kar aan op de stalling van mijn frietkraam’’, vertelt hij. "De klep zat niet helemaal goed dicht en bleef aan de poort vastzitten. Ik reed door en trok zo de hele klep eraf. De wagen was total loss.’’

En dat is balen. Vooral met het oog op carnaval. Friet van Ome Jan heeft namelijk twee goede standplaatsen in Drunen waar het met carnaval goed druk zal zijn. "Ik had gelukkig nog een andere kar staan. Die wilde ik gaan opknappen, maar ik had het daar eigenlijk te druk voor. Toen ik mijn kar kapot reed, ben ik halsoverkop mijn andere kar gaan opknappen." Daar gaat aardig wat tijd inzitten. Met carnaval in het vooruitzicht lag de prioriteit bij Jeroen vooral bij de binnenkant van de wagen. "Er moet friet gebakken kunnen worden’’, zegt Jeroen. ''De buitenkant die komt wel.''

Ondanks alle pech is Jeroen nog lang niet klaar met de frietwereld. Hij houdt nog evenveel van zijn vak, maar is door alle ongelukken 'wel gaan nadenken over zijn carrière en de toekomst van zijn bedrijf'.