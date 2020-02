Reparatie olieleiding in Haaren gaat zeker tot donderdagmiddag duren

De werkzaamheden in de buurt van kasteel Nemelaer gaan de hele nacht door. Vooral het afzuigen van de verontreinigde grond is een omvangrijke en tijdrovende klus. De vervuilde aarde wordt afgevoerd per container.

Nafta

Uit de lekkende pijpleiding stroomt nafta, een giftig olieproduct dat in een kraakinstallatie kan worden omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van onder meer plastics, insecticiden en meststoffen.

Inmiddels is de stromende nafta gestopt door de reparateurs. Naar schatting twintig tot veertig kubieke meter nafta is vrijgekomen uit de leiding die ruim zestig centimeter in doorsnee is.

Giftige dampen

De brandweer houdt tijdens de reparatie met metingen de luchtkwaliteit en de milieuvervuiling in de gaten. Er zijn wel concentraties giftige dampen waargenomen maar deze vormen geen gevaar voor de omwonenden, volgens de deskundigen.

Nafta is zeer brandgevaarlijk, daarom staat een schuimblusvoertuig van de brandweer gereed om direct in te kunnen grijpen.

Wegafzetting

De hulpdiensten hebben de Belversedijk afgezet. Het verkeer tussen Haaren en Boxtel wordt omgeleid. Naar verwachting wordt de weg in de vroege ochtend vrijgegeven voor het verkeer.

Volgens beheerder Rotterdam-Rijn Pijpleiding ontstond het lek woensdagmiddag tijdens het zogeheten klepelen van de grond. Daarbij hakt een klepelmaaier de begroeiing van bermen fijn met behulp van roterende klepels of draaiende stalen cilinders.

LEES OOK: Oliepijpleiding geraakt bij werkzaamheden in Haaren