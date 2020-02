Wind en regen op het carnavalsmenu: 'Maar het gaat niet stormen'

Dat betekent niet dat er geen wind of regen op het (carnavals)menu staat. Helaas is dat wél het geval. Als carnaval vrijdag wordt afgetrapt met 3 Uurkes Vurraf, ziet het er buiten wel aardig uit. Wel waait er een flinke wind, soms met windkracht 5. "En vooral in de avond is er kans op zware windstoten", voorspelt Reinout van den Born van weer.nl.

Veel regen

Zoals het er nu naar uitziet krijgen we zaterdag met de meeste wind te maken. Dan staat er windkracht 5 tot 6 en in de loop van de ochtend gaat het dan ook nog eens flink regenen. Even doorbijten dus als je bijvoorbeeld naar de optocht in Eindhoven, Roosendaal of Standdaarbuiten gaat kijken.

Ook zondagmorgen komt de regen met bakken uit de lucht. Maar als het droog wordt richting de middag, gaat de wind wat meer liggen. "Alleen in de middag kan de wind een beetje aantrekken, maar het wordt zeker geen storm." Goed nieuws dus voor de optocht in onder meer Tilburg, Den Bosch en Etten-Leur.

Maandag en dinsdag zien er vervolgens 'wel redelijk uit'. Geen storm, wel 'een straffe wind'. En het wordt zacht, tussen de 12 en 14 graden. Die temperatuur geldt voor alle carnavalsdagen.

