'Hoemoes dà òk alweer', carnavalsartiest Peter Selie krijgt die 'glimlach niet meer van z’n bakkes'

Carnavalsartiest Peter Selie krijgt al dagen de 'glimlach niet van z'n bakkes'. Zijn allereerste carnavalsnummer 'Hoemoes dà òk alweer' is een regelrechte hit. Op YouTube is het nummer al zo'n 180.000 keer bekeken. In de 'Kies je Kraker'-verkiezing staat 'ie inmiddels ook in de top vijf.

'Hoemoes dà òk alweer' is een echt oorwurm. Als het deuntje eenmaal in je hoofd zit, zie het er dan maar eens uit te krijgen. "Zo is het nummer ook ontstaan. Ik had de eerste regel tekst en een bijpassend deuntje", vertelt Peter Selie in het radioprogramma Wakker van Omroep Brabant. "Het was mijn grote droom om één keer op een podium te staan. Of twee keer misschien, maar dit had ik niet verwacht. Met carnaval heb ik 28 optredens staan."

Supervet

Dat zijn carnavalsnummer in de 'Kies je Kraker'-verkiezing zo hoog scoort, geeft Bart Stoop alias Peter Selie, een flinke kick. "Dit is supervet. De adrenaline stroomt door mijn lichaam." De verkiezing loopt nog tot donderdagavond acht uur. "Ik sta in de gouden zone en kan nog wel wat stemmen gebruiken. Ik roep iedereen op om nog te gaan stemmen en het liefst op mij natuurlijk", zegt Peter Selie met die bekende glimlach op z'n bakkes.

Maar Hoemoes dà òk alweer? Stem hier op je favoriete carnavalskraker.

