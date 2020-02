Carnavallende biologieleraar Peter Selie op het podium tijdens Drie Uurkes Vurraf

Wie wil er nu niet bij Drie Uurkes Vurraf zijn? Tussen het doldwaze publiek, uiteraard, of op het podium, al is dat laatste alleen voor een zeer select gezelschap weggelegd. Bart Stoop, leraar biologie aan het Newmancollege in Breda, kon er tot voor kort alleen maar van dromen.

Sinds donderdagmorgen weet de Bredanaar dat ook hij op vrijdag 21 februari deel mag uitmaken van de carnavaleske crème de la crème. In zijn hoedanigheid als Peter Selie.

'Dit is te gek'

“Oh, my God. Haha, dit is te gek, heel vet. Ik sta te trillen, echt waar.” Superlatieven schieten tekort als Stoop door Koen Wijn, de presentator van het Omroep Brabant radioprogramma Wakker!, wordt verrast met deze uitnodiging.

Het was uiteraard geen toeval dat Stoop juist in die uitzending werd gebeld. Wakker! volgt hem wekelijks sinds hij op zijn school zijn vuurproef had ondergaan met zijn nummer 'Hoemoes dà òk alweer'. Het is daarna snel gegaan met de man die eigenlijk, zegt hij zelf, niet muzikaal is en niet kan zingen. Het was hem vooral te doen om ooit in zijn leven een carnavalslied uit te brengen. Dat is de Bredanaar gelukt en de videoclip op YouTube is al bijna 120.000 keer bekeken.

Zijn populariteit merkt hij ook aan andere dingen. "Ik krijg geregeld telefoontjes van mensen uit een kroeg waarbij je hoort dat mijn nummer wordt afgespeeld. Bovendien mocht ik afgelopen zondag meedoen aan het Brabants Kraokfestijn in Goirle waar elk jaar de beste Midden-Brabantse carnavalskraker wordt gekozen. En dit keer heb ik hem gewonnen”, klinkt het triomfantelijk.

“Het ging er goed in en het publiek deed leuk mee.” Twee uitermate belangrijke voorwaarden voor een succesnummer. En het staat goed op zijn cv.

'Aller-, allermooiste podium'

De eerste carnavalsoptredens waren al vastgelegd en dat zal nu heus wel meer worden. Stoop. “Ik heb al regelmatig de microfoon mogen gebruiken, het is een gekkenhuis, bizar.” Maar niets kan op tegen wat hem met Drie Uurkes Vurraf in hotel Pullman Eindhoven Cocagne te wachten staat. “Dit is het aller-, allermooiste podium.”

Of het belangrijk is of niet: zijn nummer gaat over gezond eten en het lekkers laten staan. “Dan sta je daar met je goede bedoelingen en je kikkererwten en rijst de vraag: ik ging hier iets mee maken, maar hoemoes dà òk alweer?", legt Stoop uit. En nu maar hopen dat hij geen kikker(erwt) in de keel krijgt.

