Theatermakers met verstandelijke beperking vieren jubileumfeestje met speciale voorstelling

De werkplaats leidt theatermakers op die ambitie hebben en een verstandelijke beperking. “We behandelen de acteurs als spelers. We noemen ze geen cliënten of mensen met een beperking. We gaan uit van talent. Dat maakt het interessant omdat ze heel open, vrij en eerlijk zijn. Het is eigenlijk als een soort spiegel waarmee je werkt. Dat maakt het heel bijzonder”, legt Anneleen uit.

De brief voor de koning

Het belooft een bijzondere voorstelling te worden met toneel, dans en twee monologen die speciaal voor de gelegenheid geschreven zijn door oud-provinciebestuurder Henri Swinkels. De voorstelling is een bewerking van het boek De brief voor de koning van Tonke Dragt. Het stuk vertelt het verhaal van Tiuri zelf.

Regisseur Anneleen Huijsmans en oud-provinciebestuurder Henri Swinkels

Tekstschrijver Henri Swinkels leerde in zijn vorige functie de theaterwerkplaats kennen. “Bij mijn afscheid als gedeputeerde spraken we af dat het leuk zou zijn wanneer we in de toekomst nog wat voor elkaar zouden kunnen betekenen. Slechts een paar weken later belde Theo Fentrop (initiatiefnemer van Tiuri red.) mij op met de vraag of ik eens zou willen meekijken naar de monologen. Ik schrijf al langer toneelteksten en nu is deze nieuwe link ontstaan,” vertelt Henri.

Kwetsbaarheid van een acteur

De monologen zijn letterlijk op het lijf geschreven van de acteurs. Ze vertellen over hun ervaringen en kwetsbaarheid als acteur. “Ik omschrijf hoe het is om op het podium te staan. Ik vind het fijn dat ik bij Tiuri kan zijn wie ik wil zijn. Ik heb ook de ambitie om nog verder te gaan met mijn carrière,” legt acteur Johan Machielse uit.

Toneelspeler Johan Machielse. (Foto: Erik Peeters)

Tekstschrijver Henri Swinkels is onder de indruk van de uitvoeringen van zijn monologen. “Het is voor mij ook best bijzonder om een tekst te schrijven op de persoon. Het was voor mij ook voor het eerst dat ik vooraf met de acteurs spreek en daarna de tekst maak. Als ie dan zo goed aanslaat en tot uiting komt op het toneel, dan is dat fantastisch om te zien.”

Meer samenwerking

De samenwerking met Tiuri smaakt wat hem betreft naar meer: “Ik heb in het verleden wel meer teksten geschreven. Het begint nu wel weer te knagen. Ik heb met Tiuri gesproken over een idee. Daar dat komt nog wel het een en ander bij kijken. Ik kan er verder niet al te veel over zeggen. Maar laten we afspreken dat we daar dit jaar nog iets van horen.”

De voorstelling Tiuri vs Tiuri is 28 en 29 februari te zien in Theater De Kring in Roosendaal.