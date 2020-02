Steven Bergwijn reed met 147 km/h door Eindhoven na Europa-Leaguewedstrijd en kan op boete rekenen

Steven Bergwijn kan een fikse boete verwachten voor veel te hard rijden. Dit gebeurde in augustus vorig jaar 's nachts op de Boschdijk in Eindhoven. Bergwijns snelheid werd geklokt op 147 kilometer. Hier gold een maximumsnelheid van wisselend 50 en 70 kilometer per uur.

Bergwijn was donderdagmorgen zelf niet bij de zitting. Hij speelde woensdagavond met zijn nieuwe club, het Engelse Tottenham Hotspur, voor de Champions League tegen Red Bull Leipzig.

Doelpunt tegen Haugesund

De avond voordat Bergwijn zo hard door Eindhoven had geraced, had hij nog gescoord voor PSV. De 22-jarige international maakte het enige doelpunt in de Europa-Leaguewedstrijd tegen Haugesund, in Noorwegen. Terug in Eindhoven, rond half vier 's nachts, werd Bergwijn geflitst op de Boschdijk, mogelijk toen hij op weg was naar huis.