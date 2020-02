Dode vrouw in vakantiehuisje Mierlo: twee mannen aangehouden

Twee mannen zijn aangehouden in het onderzoek naar de dode vrouw die in een vakantiehuisje in Mierlo werd gevonden. Zij waren in het bezit van spullen van het 48-jarige slachtoffer. De mannen zijn afgelopen weekend opgepakt en zitten nog vast.

De vrouw komt uit Eindhoven. Ze was te gast in het huisje op Bospark 't Wolfsven, dat eigendom is van Roompot Vakantieparken. De vrouw werd vorige week vrijdag rond halftwaalf 's ochtends gevonden.

Sectie

Er is sectie verricht op het lichaam van de vrouw, maar hieruit is niet duidelijk geworden of ze slachtoffer is geworden van een misdrijf. De politie houdt wel rekening met dat scenario.

Na de vondst van het lichaam deed de recherche uitgebreid onderzoek in het huisje. Er zijn op het park diverse mensen gesproken en de politie heeft camerabeelden bekeken.

