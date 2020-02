In Den Bosch willen ze gaan 'oefenen' met het milieuvriendelijk maken van de buurt

DEN BOSCH -

Bewoners van de wijk 't Zand in Den Bosch gaan vol enthousiasme aan de slag met het klimaatneutraal maken van hun buurt. De wijk is in de race om als een van de proefgebieden in Nederland te gaan experimenteren met het aardgasvrij en klimaatneutraal maken van onder andere de huizen in de wijk. De overheid heeft er honderd miljoen euro voor over om dit in 25 buurten in Nederland te gaan proberen.