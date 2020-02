Pijpleiding die giftige olie lekte vermoedelijk illegaal afgetapt

De politie en Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) sluiten niet uit dat de pijpleiding in Haaren beschadigd is door het illegaal aftappen van nafta. Er is sprake van verdachte omstandigheden. "Onze medewerkers raakten gisteren een slang. Een slang die niet van ons is en waarvan ze niet wisten dat 'ie er lag, dus dat is verdacht", vertelt Dick Hosman, managing director bij RRP.

Woensdagmiddag waren RRP-medewerkers bezig met het vrijmaken van de berm boven de pijpleiding in Haaren. Dit deden ze met een klepelmaaier.

Verdacht

"Tijdens het klepelen raakten ze een slang. En die slang is niet van ons, dus de medewerkers wisten niet dat 'ie daar lag", aldus Hosman. "Dat is dus verdacht." Met een illegaal geplaatste slang hebben dieven dus wellicht nafta afgetapt. "Het gaat dus mogelijk om diefstal. Daarom onderzoekt de politie de zaak."

Zou heel bijzonder zijn

Het illegaal aftappen van nafta is niet gebruikelijk. "Het zou heel bijzonder zijn. Zoiets gebeurt niet of nauwelijks in Nederland. Het zou bij ons voor het eerst zijn", vertelt Hosman. "Wij hebben allerlei systemen om dit te voorkomen, zoals druktesten en lekdetectiesystemen. Zo zien we precies wat er waar gebeurt."

Uit de lekkende pijpleiding stroomde sinds woensdagmiddag nafta, een giftig olieproduct dat in een kraakinstallatie kan worden omgezet in een bruikbare grondstof voor de productie van onder meer plastics, insecticiden en meststoffen. Rond elf uur 's avonds is de stromende nafta gestopt door de reparateurs. Naar schatting twintig- tot veertigduizend liter nafta is vrijgekomen. In de komende uren wordt de resterende, vervuilde grond rondom het lek afgegraven, zodat aan het eind van de dag alle nafta verwijderd is.

