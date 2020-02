Fijnfisjenie! Carnaval losgebarsten met 3 Uurkes Vurraf

Het feest der feesten is weer begonnen: 3 Uurkes Vurraf! Kijk live mee naar het officiële startschot van carnaval vanuit hotel Pullman Eindhoven Cocagne. Het feest begon om drie uur 's middags en eindigde drie uurkes later, om zes uur.

Je kunt de volledige drie uur hier terugzien.

Broodnuchter of juist niet, geen ziel in het Brabantse land wil 3 Uurkes Vurraf missen. Ben jij een van de gelukkigen die een kaartje heeft gewonnen? Alaaf! Ben je dat niet? Geen nood!

Tijdens 3 Uurkes Vurraf is ook bekendgemaakt wie de Kies Je Kraker-verkiezing dit jaar heeft gewonnen. Dat is Lamme Frans met Handjes Handjes Bloemetjesgordijn. Vorig jaar ging het goud naar Veul gère met Stripke Veur.

Foto's

Tijdens 3 Uurkes Vurraf was ook de huisfotograaf van Omroep Brabant druk in de weer. Al zijn 'skon kiekskes' zijn hieronder of via FlickR terug te vinden. De foto-stream wordt live geüpdatet.