Fijnfisjenie! Carnaval losgebarsten met 3 Uurkes Vurraf [LIVE]

Broodnuchter of juist niet, geen ziel in het Brabantse land wil 3 Uurkes Vurraf missen. Ben jij een van de gelukkigen die een kaartje heeft gewonnen? Alaaf! Ben je dat niet? Geen nood!

3 Uurkes Vurraf wordt deze carnavalsvrijdag vanaf NU live uitgezonden in dit artikel en op Omroep Brabant radio en televisie. Je kunt 3 Uurkes Vurraf ook live meekijken op de Facebook-pagina van Omroep Brabant.

Tijdens 3 Uurkes Vurraf wordt ook bekendgemaakt wie de Kies Je Kraker-verkiezing dit jaar heeft gewonnen. Vorig jaar ging het goud naar Veul gère met Stripke Veur.

Foto's

Tijdens 3 Uurkes Vurraf is ook de huisfotograaf van Omroep Brabant druk in de weer. Al zijn 'skon kiekskes' zijn hieronder of via FlickR terug te vinden. De foto-stream wordt live geüpdatet.