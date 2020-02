Verzet tegen mega-blokkendozen in Brabant steeds luider: 'Provincie, stop dit!'

Buurtbewoners komen in verzet tegen mega-distributiecentra bij hen in de buurt. (foto: Tom van den Oetelaar)

Met de ouderwetse blokjes, die je op de basisschool gebruikte om te leren rekenen, legt Marjolein de Graaff de situatie bij haar in de buurt uit. Een satellietfoto van het gebied ligt uitgerold op tafel.

Marjolein woont in de buurt van het geplande industrieterrein Wijkevoort in Tilburg. Nu kijkt ze nog uit over een weids landschap. Maar als het aan de gemeente ligt, komt daar snel een eind aan. Met de blokjes legt Marjolein drie grote dozen op de kaart, vlak bij elkaar. "Hier past het Willem II-stadion vier keer in", verduidelijkt ze de schaal.

Schaamgroen

Ze vervolgt met licht cynische ondertoon: 'Maar ze gaan het wel heel mooi maken. Want ze gaan er een groen bontkraagje van bomen omheen zetten. Om het te verstoppen. Een soort schaamgroen, zeg maar."

Doodzonde, vindt ze: "Hier is nu een mooi, oud cultuurlandschap met allemaal laantjes en weggetjes met bomen. Dat is straks allemaal weg."

Brabant heeft nu al ruim acht miljoen vierkante meter logistiek vastgoed. Dat is met afstand het meeste van alle provincies. Op twee staat Zuid-Holland. Daar is vier miljoen vierkante meter.

Er zijn plannen voor mega-distributiecentra in Heesch, Moerdijk, Roosendaal, Oisterwijk, Waalwijk, Waspik en twee in Tilburg. Acht bewonersgroepen schreven samen een brief aan de provincie.

Dozendaal

Roosendaal heeft al zo veel distributiecentra, dat het de bijnaam Dozendaal heeft gekregen. De nieuwste is gepland op het oude Philips-terrein, vlak bij een woonwijk. Mario Sprangers: "Het komt bijna tegen de huizen aan de Zwaanhoefstraat te staan. Op 33 meter afstand een gebouw van 15 meter hoog."

Sprangers' oproep aan de provincie: "Denk eens na voordat je hiermee verder gaat. Moet alles ten koste gaan van de gezondheid van bewoners, van wooncomfort?"

"De provincie moet de regie pakken", vult Michelle van der Heijden aan. "Maak met gemeentes afspraken. en kijk of dit soort bedrijven wel op deze plekken moet komen, ten koste van onze natuur en onze leefbaarheid."

Lector regionale economie en vastgoed bij Fontys Cees-Jan Pen snapt de bewoners wel. Ook hij vindt dat de provincie aan zet is: Want gemeentes denken vooral aan zichzelf: "Je ziet nu toch: eigen kavel eerst. Dat is dodelijk. Gemeentes moeten leren strenge criteria te stellen. Ze moeten niet bang zijn dat bedrijven niet komen. Aan die paar plekken die je nog hebt, moet je hogere eisen stellen. Want de plekken raken op."

'Heel waardevol'

De provincie wil niet reageren op de brief van de bewoners. Na herhaaldelijke verzoeken van Omroep Brabant om een reactie, sturen ze de algemene visie. Die ziet er weinig hoopgevend uit voor omwonenden. De provincie wijst er weliswaar op dat we rekening moeten houden met het landschap en dat logistiek geclusterd moet worden. Maar ze vindt ook dat de grote distributiecentra 'heel waardevol zijn voor de economie'.

De provincie wijst er verder op dat 1 op de 9 mensen in Brabant in de logistieke sector werkt. En dat de toegevoegde waarde van de logistiek in Brabant in 2018 12,6 miljard euro was.