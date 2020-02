Asielzoekers Budel gaan helemaal los op carnavalsfeest, prins carnaval geniet: 'Zo mooi dit'

BUDEL -

Confetti vloog door de lucht en de polonaise werd volop ingezet. In het asielzoekerscentrum in Budel was donderdagochtend een groot carnavalsfeest. Zo'n 200 asielzoekers gingen hossend samen met Prins Bart d'n Urste de zaal door. En de asielzoekers kunnen wel wennen aan de carnavalstraditie: "Dit is helemaal te gek!"