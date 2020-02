Veiligheid van 80.000 Oeteldonkse feestvierders wordt in de gaten gehouden in een crisiscentrum

Dennis van Rooij is tijdens carnaval in Oeteldonk de voorzitter van de hele veiligheidsclub. “Als alles goed gaat heb ik als voorzitter niets te doen”, zegt van Rooij. “Dan doet iedereen z’n eigen ding en dat werkt.”

Een zaaltje in het Bossche stadskantoor dient vanaf vrijdag als crisiscentrum. Daar werken alle instanties nauw samen. Gemeente, politie, maar ook de NS is erbij betrokken. In het centrum wordt de hele binnenstad gemonitord op grote schermen.

Snel schakelen

Met al die partijen in een ruimte samenwerken is volgens De Rooij heel belangrijk. “Zo kun je snel schakelen, heb je goed overzicht en doe je geen dingen dubbel. Je hoeft bijvoorbeeld niet twee politieagenten ergens neer te zetten als er ook al twee boa’s staan.”

De optocht wordt volgens de voorzitter met onder meer camera's in de gaten gehouden. Dat geldt ook voor de vluchtwegen die zijn gemaakt voor het geval mensen snel het centrum uit moeten. Die wegen overigens zijn de reden waarom er niet meer toiletgebouwen in Oeteldonk staan: er is simpelweg geen ruimte.

Volle zalen

De studenten bezochten een van de zes bijeenkomsten waarin de gemeente aan geïnteresseerden vertelt over het crisiscentrum. Volgens Van Rooij is het belangrijk om dit soort bijeenkomsten te organiseren. “Zo zien mensen wat wij allemaal doen achter de schermen.” En er zijn inderdaad een hoop mensen die dat willen weten. Alle bijeenkomsten zitten helemaal vol.

Bekijk in de video hieronder wat de studenten van Avans hebben opgestoken van het lesje veiligheid tijdens carnaval.