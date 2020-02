Ga niet meer in zee met Blue-Care, waarschuwen gemeenten aan jongeren

De gemeenten Goirle en Tilburg hebben het helemaal gehad met zorgaanbieder Blue-Care. Ze raden dertien jonge cliënten van deze stichting voor begeleid wonen aan om per 1 maart op zoek te gaan naar een andere zorgverlener. Ook gaan de gemeenten een half miljoen euro terugvragen wegens niet geleverde diensten.

Ze laten verder weten dat ze er alles aan zullen doen om te voorkomen dat cliënten die nog door Blue-Care worden geholpen, op straat komen te staan. Hiervoor hopen de gemeenten Goirle en Tilburg indien nodig een beroep te doen op een stuk of dertig andere zorgaanbieders. Blue-Care was donderdagavond niet bereikbaar voor een reactie. De cliënten om wie het gaat zijn tussen zeventien en 24 jaar oud.

'Slecht werk'

De twee colleges van burgemeester en wethouders hebben de drastische maatregelen genomen op basis van resultaten van een onderzoek. Hieruit blijkt dat Blue-Care al jaren slecht werk aflevert. De stichting kan niet aantonen dat de cliënten de begeleiding hebben gekregen waar zij volgens hun indicatie recht op hebben. Ook is de urenadministratie incompleet of foutief. Verder heeft de stichting ondanks meerdere vorderingen verzuimd alle gevraagde gegevens en documenten aan te leveren.

Gegevens die wel werden aangeleverd, worden niet betrouwbaar genoemd. Aan slechts vijf van de 25 kwaliteitsvoorwaarden van de GGD wordt voldaan. Zelfs afspraken om in gesprek te gaan met de GGD werden meermalen niet nagekomen.

Veel onvoldoendes

De conclusies zijn getrokken op basis van stukken, mailverkeer en verklaringen van cliënten, ouders, huidige en voormalige medewerkers. Omdat Blue-Care op alle getoetste onderdelen onvoldoende scoort, zijn de door de stichting gedeclareerde pgb-gelden onrechtmatig. Het onderzoek naar het functioneren van Blue-Care volgt op signalen die waren binnen gekomen bij het meldpuntzorg.

De cliënten die het betreft zijn donderdag bijgepraat of er is vanuit de gemeente Goirle of Tilburg een afspraak met hen gemaakt.