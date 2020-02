Een automobilist is donderdagavond ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in Achtmaal. De man reed tegen een boom, die langs de Buntweg stond.

Diverse hulpdiensten en een traumahelikopter werden opgeroepen. Het slachtoffer is door medewerkers van een ambulance en de brandweer uit zijn wagen gehaald. Hij is daarna overgebracht naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.