Carnavallen of niet? Helft van de Brabanders gooit komende dagen 'die handjes de lucht in'

Vooral onder jongeren is het feest populair, zo blijkt. Van de 18 tot 24-jarigen gaat 73 procent hossen en dweilen. Van de 65-plussers die meededen aan het onderzoek, viert een kwart carnaval.

Hoe vieren we carnaval?

84 procent van de carnavalsvierders geeft aan één of meerdere dagen te gaan hossen in een café of feesttent, 74 procent gaat de straat op om naar één of meerdere carnavalsoptochten te kijken. 33 procent van de ondervraagden volgt carnaval thuis op radio, tv en online. Een enkeling nodigt vrienden thuis uit om het daar te vieren.

Hoe tevreden zijn we met het volksfeest?

De meerderheid van de carnavalsvierders is dik tevreden met het volksfeest. Een kwart geeft het carnaval het rapportcijfer 8, 17 procent een 7 en 16 procent geeft een dikke 9. "Ik kom zelf van boven de rivieren en heb verder niet veel met Brabant, maar carnaval is toch wel zo'n beetje het mooiste wat bestaat", zegt iemand.

Er zijn er ook die carnaval helemaal niks vinden: 8 procent geeft het rapportcijfer 1. Gemiddeld krijgt het Brabantse carnavalsfeest een 6,7.

Wat geven we uit aan een feestoutfit?

Een fijn carnavalspekske hoort er natuurlijk bij. Acht op de tien van de carnavalsvierders trekt daarvoor de portemonnee. De helft geeft minder dan 50 euro uit, 20 procent besteedt tussen de 50 en 100 euro. Daarnaast legt 16 procent meer dan 100 euro neer voor een mooie outfit.

Hoeveel wordt er besteed aan eten en drinken?

31 procent van de feestbeesten geeft tussen de 50 en 100 euro uit aan een hapje en drankje, 30 procent is tussen de 100 en 200 euro kwijt. 13 procent spendeert meer dan 200 euro, 2 procent houdt liever geheim hoeveel ze uitgeven.

Wie is lid van een carnavalsvereniging?

Dat zijn er niet veel. Slechts 7 procent is lid, 93 procent niet.

Wat doen niet-carnavalsvierders met carnaval?

22 procent van de ondervraagden zegt het volksfeest zoveel mogelijk te vermijden. 'Ik heb een hekel aan het verkleden, de hoeveelheid alcohol en het feit dat iedereen ineens mag vreemdgaan omdat het carnaval is', aldus één van hen. 5 procent van degenen die geen carnaval vieren, kruipt lekker op de bank voor een Netflix-marathon. 4 procent ontvlucht zelfs het land en bindt de latten onder voor een skivakantie. Anderen gaan gewoon werken, doen niet anders dan normaal of boeken een weekendje weg.

'Volksfeest verpest door teveel drank'

Opvallend is dat velen het uitbundige alcoholgebruik als een spelbreker zien. "Ik vind het leuk voor de kindjes, maar verder is het meer een zuipfestijn", vindt iemand. Een ander zegt: "Zoals zoveel wordt ook dit volksfeest verpest door teveel drank." En: "Er komen teveel mensen die eigenlijk geen carnaval kunnen vieren. Die komen alleen om te zuipen." "Carnaval is een feest dat ver verwijderd is geraakt van de oorspronkelijke betekenis: feest van het vlees voor een periode van vijftig dagen van vasten. Het is nu alleen een feest waarin men zich onderdompelt om dronken, zonder remmingen toe te geven aan vleselijke lusten", vindt een ander.

Voor een enkeling is het feit dat ze het pilsje moeten laten staan juist reden om thuis te blijven: "Ik mag geen alcohol meer. En carnaval is vreselijk als je de enige bent die niet drinkt."

Een van de ondervraagden vindt 'de kutmuziek' niet te pruimen. Ook vinden sommigen carnaval te duur: "Het is niet mijn feest, het bier is veel te duur en met een kleine portemonnee niet te betalen". En deze niet-carnavalsvierder is duidelijk: "Vreselijk dat mensen zich zo misdragen en lopen te hoeren en snoeren."

Voel je je een echte Brabander?

Vier op de tien ondervraagden zegt hierop volmondig ja, iets minder (36 procent) zegt dat dat bij hem of haar van toepassing is. Een kleine groep van 5 procent zegt zich geen echte Brabander te voelen.