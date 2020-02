Optocht in Lampegat afgelast vanwege voorspelde harde windstoten

De Stichting Federatie Eindhovens Carnaval wil voorkomen dat er ongelukken gebeuren. Het risico bestaat dat grote praalwagens omver worden geblazen door de harde wind.

Juiste keuze

"Op basis van de huidige voorspellingen is dit de enige juiste keuze. De beslissing uitstellen is niet in het belang van de deelnemers van de optocht", staat in een verklaring. De optocht wordt niet op een ander moment ingehaald. Andere geplande activiteiten in de stad - op de Geldropseweg, de Wal en in de binnenstad - gaan wel door.

Het gaat zaterdag stevig waaien, windkracht 5 tot 6. De windstoten maken het gevaarlijk. Die kunnen snelheden halen tot 75 kilometer per uur. Zondag staat er opnieuw veel wind.

Andere optocht(en)

Zaterdag staat ook de optocht van Roosendaal op de planning. Vooralsnog gaat die optocht wel door. "Hooguit moeten de wagens wat aangepast worden", laat Cor Verbogt van Stichting Carnaval Roosendaal weten. "De wagenbouwers zijn hier in de loop van de week al over geïnformeerd. Dus als het goed is hebben ze er al rekening mee gehouden en voor de zekerheid wat extra onderdelen gemaakt die minder hoog zijn.”

De wind is vaker spelbreker geweest tijdens carnaval. In 2016 werden tientallen optochten in Brabant afgelast door de harde wind.

Stuur foto van je praalwagen in!

Heb jij maandenlang aan een praalwagen gebouwd en wil je die toch laten zien aan een groot publiek? Stuur dan een foto naar internet@omroepbrabant.nl. Wij zetten dan alle foto's op een rij.

Uitzending

De optocht in Lampegat zou live worden uitgezonden op app, site en televisie. Dat wordt nu de optocht van Roosendaal. De uitzending begint om 14.15 uur.

LEES OOK:

Drama voor wagenbouwers: afgelaste carnavalsoptocht Lampegat wordt niet ingehaald