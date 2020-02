Overlastgevende asielzoekers Overloon moeten met carnaval verplicht binnenblijven

Het azc in Overloon.

Asielzoekers uit het azc in Overloon die overlast veroorzaken, moeten met carnaval binnenblijven. Dat heeft burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer besloten. De asielzoekers mogen niet buiten de poort van het asielzoekerscentrum komen en hebben een gebiedsgebod.

In het azc van Overloon wonen ruim vierhonderd mensen. Een kleine groep jonge mannen zou al langere tijd overlast veroorzaken. Zeven van hen moeten tijdens carnaval verplicht binnenblijven. "Het gaat om de jongeren die de meeste overlast veroorzaakten", legt een woordvoerder van de gemeente uit. "Carnaval is toch een publieksevenement en dat brengt extra risico's met zich mee."

Inbraken en vernielingen

Vorig jaar al klaagden inwoners van Overloon over de overlast van asielzoekers. Er waren veel meldingen van inbraken en vernielingen. De politie bevestigde dat. "We herkennen het beeld dat een deel van de asielzoekers voor de nodige overlast zorgt in het dorp", zei een politiewoordvoerder.

Het besluit om de asielzoekers binnen te houden heeft de burgemeester van Boxmeer in overleg met politie en justitie genomen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) snapt het besluit van de gemeente. "We zijn het hier zeker mee eens", zegt een woordvoerder. "De mannen moeten zich twee keer per dag verplicht melden. Komen ze toch buiten de poorten, dan kunnen ze worden opgepakt en vervolgd."