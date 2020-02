Overloon weert overlastgevende asielzoekers met carnaval: 'Ze mogen de poort niet uit'

Het azc in Overloon.

Asielzoekers uit het azc in Overloon die overlast veroorzaken, moeten met carnaval binnenblijven. Dat meldt burgemeester Karel van Soest van de gemeente Boxmeer vrijdag, aldus de Gelderlander. De asielzoekers mogen niet buiten de poort van het asielzoekerscentrum komen en hebben een gebiedsverbod. "Een azc is geen gevangenis, maar nu even wel.”

In het azc van Overloon wonen ruim vierhonderd mensen. Een kleine groep jonge mannen zou al langere tijd overlast veroorzaken.

'Graag lik op stuk'

"Er wordt gewerkt aan een extra beveiligde toezichtlocatie waar de overlast veroorzakende jongeren in de toekomst naar toe kunnen", zegt burgemeester Van Soest. "Zover is het helaas nog niet. Ik zou de graag lik op stuk geven, maar dan moeten we wel de middelen hebben."

Volgens CDA-fractieleider Twan Stiphout heeft de overlast 'een dieptepunt bereikt'. "Een goede oplossing blijft uit en het aantal verdachte situaties en meldingen van inbraak en andere strafbare feiten neemt alleen maar toe', aldus Stiphout in Kliknieuws De MaasDriehoek.

Klagende bewoners

Vorig jaar al klaagden bewoners van Overloon over de overlast van asielzoekers. Er waren veel meldingen van inbraken en vernielingen. De politie bevestigde dat. "We herkennen het beeld dat een deel van de asielzoekers voor de nodige overlast zorgt in het dorp", zei een politiewoordvoerder.