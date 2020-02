Een uitgestorven tochtgat: station Lage Zwaluwe het slechtst gewaardeerd door treinreizigers

"Het is koud, kaal, ongezellig en er is geen enkele voorziening. Het enige pluspunt is de parkeerplaats, want die is gratis", vertelt John Soeters uit Oosterhout. Hij reist elke dag via Lage Zwaluwe. Onveilig voelt hij zich er niet, ook al is het station met name 's avonds donker en guur.

Voor Gemma ligt dat anders. "Ik ben hier een keer lastig gevallen door een groep buitenlandse jongens. Die tikten me een beetje aan, dat vond ik heel vervelend en intimiderend. Toen heb ik mijn man gebeld dat hij snel moest komen, want er was ook verder niemand hier bij wie ik kon gaan staan."

Meer voorzieningen

Nienke Butter uit Tilburg reist sinds kort elke dag via het grauwe station, voor een stage in Zevenbergen. "Ik voel mij hier niet onveilig, er is toch niemand te zien in de buurt. Maar ze mogen wel wat doen aan de voorzieningen hier."

John Soeters beaamt dat. "Er moet meer gelegenheid komen om te schuilen. Je kan wel overdekt staan, maar je wordt koud en nat door de wind hier." Wat hem betreft zouden ook een koffiecorner en toilet niet misstaan op station Lage Zwaluwe.

Gemiste kansen

Op het stationsplein staat een klein gebouwtje, vlakbij de bushalte, maar dat zit potdicht. "Daar hadden ze een restauratie van kunnen maken waar je wat kan drinken, met een wc. Maar het mocht niet zo zijn", vertelt een man op weg naar zijn werk. Navraag leert dat het gebouwtje vol technische installaties hangt.

Op de loopbrug over de vele sporen die door station Lage Zwaluwe lopen, zijn wel degelijk wachtruimtes, vrij van regen en wind. Alleen die zitten op slot. "Dat komt, omdat daar avonds en 's nachts daklozen in slapen. Die ruimtes stinken ook enorm naar urine." Volgens de NS moeten de ruimtes inderdaad schoongemaakt worden.

Weinig mogelijkheden

Maar een kwart van de ondervraagde reizigers gaf het station in 2019 een zeven of hoger als cijfer. Hoewel de NS vorig jaar besloot om tweehonderd kleine stations aan te pakken, viel Lage Zwaluwe buiten de boot. "Er zijn te weinig mogelijkheden, omdat we geen gebouwen en grond bezitten rond het station", zegt NS-woordvoerster Inge Rijgersberg.

Wat ook meespeelt volgens haar is dat veel reizigers het station op een vervelende manier kennen. "We gebruiken het vaak om naar uit te wijken als er storingen zijn. Voor vervangend busvervoer is het station ideaal, maar dat blijft een negatieve ervaring. Dat speelt zeker mee in deze beoordeling."

Wel handig

Toch zijn er ook veel reizigers blij met station Lage Zwaluwe. Onder anderen voor veel scholieren en studenten uit de omliggende dorpen is het station een uitkomst. "Ik kan hier gratis parkeren en makkelijk naar Breda of zoals nu naar het ziekenhuis in Dordrecht. Dat is ideaal, ook al is het station saai en grauw", vertelt een reizigster.

Haar man werkte vroeger voor de spoorwegen en is duidelijk over Lage Zwaluwe: "Het is een knooppunt, een rangeerstation middenin de weilanden. Ik zie niet zo snel gebeuren dat hier iets gaat veranderen. Het is een station waar je kunt opstappen en uitstappen, meer niet."

Toch wil de NS samen met ProRail gaan proberen station Lage Zwaluwe proberen wat aangenamer te maken voor de reizigers. Al is het onwaarschijnlijk dat het ooit het niveau van station Breda gaat halen. Het meest gewaardeerde station van Brabant kreeg van negen op de tien reizigers een zeven of hoger.