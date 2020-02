Harde windstoten en veel regen, even leek het mee te vallen maar carnaval wordt erg onstuimig

Feestje vieren in de regen (foto: Karin Kamp)

Het weer beheerst carnaval nog voordat het feestgedruis echt is losgebarsten. De meest recente voorspellingen schetsen een somber beeld. De druiven zijn extra zuur omdat de voorspellingen donderdag de goede kant op leken te gaan. "Maar nu keren de weermodellen terug op het windrijke pad", vertelt Reinout van den Born van weer.nl.

De slechte voorspelling heeft al een eerste slachtoffer geëist. De optocht in Lampegat gaat zaterdag niet door. Dat wordt volgens Van den Born 'een hele winderige dag'. Er staat windkracht 5 tot 6 en windvlagen kunnen snelheden halen tot 75 kilometer per uur. In de middag gaat het ook regenen.

Heel veel regen

Zoals het er nu naar uitziet, wordt het weer zondag nog slechter. "Sommige weermodellen geven windkracht 6 tot 7 aan boven Brabant, met windstoten tot 85 kilometer per uur. Dat zijn echt zware windstoten", aldus Van den Born. 's Ochtends gaat het flink regenen. "Er kan op sommige plekken meer dan twintig millimeter regen vallen."

Later op de dag wordt het iets rustiger en dan trekt ook de regen weg. Van den Born geeft aan dat zaterdagmorgen pas écht duidelijkheid kan worden gegeven over wat het weer zondag gaat doen.

Maandag blijft het waaien en vanuit het westen begint het in het tweede deel van de dag opnieuw te regenen. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig weer, met kans op winterse buien.

