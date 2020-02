Dode vrouw in vakantiehuisje Mierlo is slachtoffer van misdrijf, denkt justitie

Justitie gaat er momenteel vanuit dat de dode vrouw die in een vakantiehuisje in Mierlo werd gevonden, het slachtoffer is van een misdrijf.

In het onderzoek naar de dood van de 48-jarige vrouw werden afgelopen weekend twee mannen aangehouden. Zij waren in het bezit van spullen van het slachtoffer. De vrouw was te gast in het vakantiehuisje.

Een verdachte nog in cel

Een van de verdachten, een 38-jarige man uit Helmond, zit nog vast. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Vrijdag is bepaald dat hij nog twee weken vast blijft zitten. De andere verdachte, een 44-jarige Helmonder, is vrijgelaten. Hij wordt nog wel verdacht van heling.

De vrouw werd op vrijdag 14 februari dood gevonden in een vakantiehuisje van Bospark 't Wolfsven in Mierlo. Gelet op de omstandigheden waaronder het slachtoffer werd gevonden, gaat justitie nu uit van een misdrijf.

