‘De Elfstedentocht komt echt nog wel’, Aad en Jeroen reden exact 35 jaar geleden tocht der tochten

“Is het al weer 35 jaar geleden?". De verbazing is in de stem van Aad Smid (65) uit Den Bosch te horen. Toen reisde Smid af naar Groningen om zich in te schrijven voor de Elfstedentocht. “Dat was nog bijna zwaarder dan de hele tocht zelf. Ik heb vier uur lang in de ijzige kou buiten moeten staan wachten tot ik me kon inschrijven.”

“Ik wist helemaal niet dat je zo lang hebt moeten wachten”, reageert vriend Jeroen Oosterling uit Tilburg lachend op Smid. De twee vrienden besloten samen de Elfstedentocht te gaan rijden en kijken daar nu met veel plezier op terug.

Aad Smid en Jeroen Oosterling blikken met veel plezier terug op de Elfstedentocht van 1985.

Speciaal

Zijn deelname aan 'de tocht der tochten' wordt door de omgeving van Oosterling steeds meer als heel bijzonder beschouwd, merkt hij. Logisch, want de laatste keer dat de Elfstedentocht door kon gaan, was in 1997. “Ik vertelde op mijn werk dat ik een interview had over mijn deelname en dat zorgde voor veel leuke reacties. Ze vonden het allemaal heel speciaal.”

Smid en Oosterling kunnen in ieder geval zeggen dat ze de tocht hebben gereden en daar is het duo meer dan trots op. “Ja, eigenlijk wel. Je bent er toch bij geweest. Wij hebben onze kinderen kunnen vertellen dat we daar hebben geschaatst. En dat is toch wel mooi.”

De grote vraag is natuurlijk of we ooit nog een Elfstedentocht gaan meemaken. Smid en Oosterling denken van wel en hopen nog dat zij het een keer mee kunnen maken, zodat ze ook hun tweede kruisje kunnen binnenhalen. “Afgezien van de weersomstandigheden, denk ik ook dat het nu makkelijker is om de tocht uit te rijden”, stelt Oosterling. “De schaatsen van nu zijn zoveel beter dan toen. Ik ben conditioneel nog in orde, dus ik zou het wel aandurven.”