Blue-Care oprichtster spreekt beschuldigingen tegen: 'Tilburg en Goirle willen schoon schip maken'

TILBURG -

Zorgaanbieder Blue-Care ligt onder vuur. De gemeenten Tilburg en Goirle vragen een half miljoen euro van de organisatie terug, omdat die beloftes niet zou nakomen. Maar Selma van Gorp, de Tilburgse oprichter en bestuurder van Blue-Care, herkent zich niet in die beschuldigingen. "De gemeenten willen schoon schip maken in de zorg", zegt zij in het Brabants Dagblad.