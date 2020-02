Biologieleraar Peter Selie moest 'keihard janken' na optreden 3 Uurkes Vurraf: 'Dit is puur geluk'

De adrenaline giert door zijn lijf als hij van het podium af komt stuiteren. "Dit was echt schitterend! Ik durfde niet eens te dromen dat ik hier mocht staan", vertelt Bart Stoop met een enorme grijns op zijn gezicht. "Het is echt geweldig dat het zo heeft mogen uitpakken! Dit is puur geluk!"

Stoop is biologieleraar op het Newmancollege in Breda. En een klaslokaal is toch wat anders dan een zaal met honderden carnavalsvierders. "Het was van tevoren ongelofelijk spannend, maar op het podium werd het minder."

Ook kan hij zich als 'broekie' goed mengen tussen de bekende carnavalsartiesten. "De sfeer onderling is geweldig en iedereen is super aardig voor elkaar."

Bekijk het optreden van Peter Selie in deze video.

'Trillen'

Al jaren geleden ontstond de droom om ooit een carnavalsnummer te schrijven. "Ik heb dit jaar dan echt doorgezet." Zijn eerste optreden was in de klas, met zijn kritische leerlingen als publiek. Omroep Brabant radio pikte zijn nummer op en hij mocht naar Drie Uurkes Vurraf. "Ik stond helemaal te trillen toen ik het hoorde."

Inmiddels is 'Hoemoes dà òk alweer' een regelrechte hit. Op YouTube is het nummer al zo'n 220.000 keer bekeken. In de 'Kies je Kraker'-verkiezing behaalde het nummer de derde prijs.

Uiteraard smaakt het succes naar meer. "Ik kan niks beloven, maar ik ga volgend jaar zeker proberen weer een mooi nummer te maken. Toch bevalt het lesgeven meer dan goed. Dat wil ik zeker blijven doen."