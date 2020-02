Veul Gère dacht Kies je Kraker trofee al in handen te hebben, maar juichte te vroeg

Vrijdag ging carnaval van start met 3 Uurkes Vurraf. Daar werd ook de trofee van de Kies je Kraker wedstrijd uitgereikt. En die strijd dacht Veul Gère al gewonnen te hebben. Kort nadat bekend was gemaakt dat Lamme Frans met de eerste prijs naar huis ging, paste Veul Gère de tekst op zijn bus aan. Er werd een tweede sticker opgeplakt, met het woord 'bekant'.

Het bleek niet uit arrogantie, waardoor de club de overwinningssticker had geplakt. "We hebben goed contact met Lamme Frans en zitten zelfs met elkaar in een appgroep", zegt een van de mannen van Veul Gère. ''We wilden hem gewoon een beetje pesten. Stiekem hadden we ook wel zien aankomen dat hij ging winnen."

Veul Gère won vorig jaar de Kies je Kraker trofee met het nummer 'Stripke Veur'. Dit jaar ging de eerste plaats dus naar Lamme Frans, met 'Handjes Handjes Bloemetjesgordijn'.