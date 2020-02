Geen treinen van Tilburg naar Den Bosch en Eindhoven tot na middernacht, carnavalsvierders gestrand

Door een aanrijding rijden er tot vrijdagnacht kwart over twaalf geen treinen van Tilburg naar Den Bosch en Eindhoven. Hetzelfde geldt voor het traject Tilburg-Boxtel. Ook tussen Eindhoven en Deurne en op het spoor tussen Deurne en Horst-Sevenum is het treinverkeer ontregeld door een aanrijding.

Onder meer op het station van Tilburg zijn carnavalsvierders gestrand door de problemen op het spoor.

De NS raadt reizigers die richting Den Bosch of Eindhoven willen aan om te reizen via Rotterdam en Utrecht. Tussen Tilburg, Den Bosch, Oisterwijk en Boxtel zet de NS bussen in.

Tussen Eindhoven en Deurne rijden zeker tot 22:45 geen treinen, en ook tussen Deurne en Horst-Sevenum ligt het treinverkeer stil. Tussen Deurne en Venlo rijden daarom stopbussen.