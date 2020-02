Michael Eijgelsheim fluit eerder dan verwacht in Keuken Kampioen Divisie: 'Dit nemen ze me niet af'

Hij is niet de jongste Brabantse scheidsrechter ooit in het betaalde voetbal, maar dat zal Michael Eijgelsheim uit Oirschot worst wezen. Veel belangrijker en vooral veel leuker is het dat hij, sneller dan verwacht, vrijdagavond zijn debuut mocht maken als arbiter in de Keuken Kampioen Divisie.

In de rust van de competitiewedstrijd tussen FC Dordrecht en De Graafschap kreeg hij van de nota bene jarige Kevin Blom te horen dat die niet meer verder kon. Net als vorige week moest de ervaren referee voortijdig wegens een blessure de vierde official vragen zijn taak over te nemen. En dat was deze avond in Dordrecht de 24-jarige Michael Eijgelsheim.

'Klein beetje verbaasd'

“Ik was een klein beetje verbaasd toen hij meldde dat ik aan de bak moest. Of ik zenuwachtig was? Gewoon, gezonde spanning, maar die was ik vrij snel weer kwijt. Veel tijd was er sowieso niet om er over na te denken, want de rust duurt maar vijftien minuten. En je moet er gewoon voor zorgen dat je er staat”, aldus Eijgelsheim.

Hij is best tevreden over zijn vuurdoop op het op één na hoogste niveau in ons land. “Je merkt aan enkele spelers dat ze je uit proberen, maar daar probeerde ik boven te staan. Verder zijn er altijd wel verbeterpuntjes. Gelukkig heb ik de wedstrijd door mijn beslissingen niet negatief beïnvloed. Dan zou dat langer blijven hangen”, aldus de voormalig jeugdspeler en clubscheidsrechter van Oirschot Vooruit. Hij moest wel vaker dan hij gewend is een kaart trekken.

Om zich te bewijzen? Nee hoor. Volgens Eijgelsheim waren de twee gele kaarten en de rode prent die hij uitdeelde, meer dan terecht. Hij liet dat op het veld ook duidelijk zien. De resolute wijze bijvoorbeeld waarop de nieuwkomer Mohamed Hamdaoui van De Graafschap rood toonde, smoorde bovendien ook elke mogelijke discussie.

Veel reacties

Na afloop kreeg Eijgelsheim van zijn collega’s, trainers en spelers uiteraard een hand en (een enkel) compliment. De meer enthousiaste reacties stroomden binnen op zijn telefoon, van vrienden en familie.

De laatste keer dat Eijgelsheim voor een wedstrijd in Dordrecht was aangesteld, vorig jaar december, gebeurde er ook iets onverwachts. Hij was toen de scheidsrechter van dienst. Tijdens het duel tussen de beloftenteams van FC Dordrecht en Roda JC liep een speler van de Kerkraadse ploeg in de 70e minuut een zware blessure op. Dit had zoveel indruk op alle betrokkenen dat Eijgelsheim besloot om het duel te staken. “Ik weet niet wat ik heb met Dordrecht, maar dit is wel een bizar toeval.”

'Carnaval vieren'

Hij beseft overigens maar al te goed dat het vooralsnog bij deze ene wedstrijd als scheidsrechter in de Keuken Kampioen Divisie blijft. Uiteraard zal hij er met plezier aan terugdenken. “Wat mijn verdere carrière ook zal brengen: dit nemen ze me niet meer af. Dit is toch mooi? Hiervoor doe ik het allemaal. Of ik na thuiskomst nog carnaval heb gevierd? Nee, dat leek me niet zo geschikt. Maar ik ga deze dagen heus nog wel uit.”

Behalve fluiten, waarmee hij als 12-jarige begon, heeft Eijgelsheim nog een passie. Dat is sport en voeding. Sinds een jaar heeft hij in zijn woonplaats Oirschot een eigen bedrijf, waarmee hij personal training verzorgt in sportscholen en bij mensen thuis. Zo geeft hij tips over voeding en leefstijl. "Ik vind het, net als bij het fluiten, leuk om van mijn hobby werk te maken", aldus Eijgelsheim, die uiteraard het liefst als scheidsrechter wil slagen. De eerste stap is gezet.