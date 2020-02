Dit zijn de carnavalsoptochten die zaterdag wel of niet doorgaan

Liefhebbers van carnavalsoptochten houden hun hart vast. Kunnen die zaterdag doorgaan, ondanks het slechte weer dat wordt verwacht? Veel organisaties nemen hierover deze ochtend een besluit of ze hebben inmiddels al de knoop doorgehakt. In dit artikel houden we bij welke optochten zaterdag wel en niet doorgaan.

Bij de optochten die zaterdagmiddag 'gewoon' worden gehouden, wordt wel extra gelet op de hoogte van de deelnemende wagens en op losse en uitschuifbare onderdelen. Toeschouwers wordt aangeraden om goed na te denken over de vraag of bijvoorbeeld partytenten opgezet moeten worden. Eén van de optochten die doorgaan, is die in Roosendaal. Deze zal vanaf 14.15 uur live op Omroep Brabant TV worden uitgezonden.

Deze optocht gaan niet door:

Eindhoven

Lage Zwaluwe (verplaatst naar maandag)

Deze optochten gaan wel door:

Aalst-Waalre (in afgeslankte vorm, zonder praalwagens)

Berkel-Enschot

Biest-Houtakker

Biezenmortel

Bosschenhoofd

Boxmeer (lichtjesoptocht)

Boxtel (jeugdoptocht)

Casteren

De Moer

Dussen

Esbeek

Fijnaart

Geertruidenberg

Geldrop

Gerwen

Goirle

Haaren

Hank

Haren

Heesch (jeugdoptocht)

Lage Mierde

Lierop

Loosbroek (lichtjesoptocht)

Maarheeze

Mierlo

Mierlo-Hout

Netersel

Oost-, West- en Middelbeers

Oss (jeugdoptocht)

Oud Gastel

Prinsenbeek (jeugdoptocht)

Raamsdonk

Riel

Rijen (jeugdoptocht)

Roosendaal (aangepaste vorm)

Sprundel (route wordt ingekort)

Standdaarbuiten (Iichtjesoptocht)

Stiphout

Ulicoten

Veghel (jeugdoptocht)

Velp

Wijbosch (kinderoptocht)

Zegge

Zijtaart

De optocht in Lampegat (Eindhoven) werd vrijdag afgelast vanwege de slechte weersvoorspellingen. Volgens de Stichting Federatie Eindhovens Carnaval was dit de 'enige juiste keuze'.

Dit overzicht wordt gedurende de dag aangevuld. Een overzicht van de optochten op carnavalszondag vind je hier: