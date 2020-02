Voor het tweede jaar op rij enorme pech voor carnavalsvereniging de Zware Jongens: 'Echt zuur'

Ze hadden er dit jaar zelfs hun motto op aangepast. Met 'Vurig joar mee panne, dees joar goan we vlamme!' zouden ze dit jaar eindelijk weer meedoen met de optocht. Maar toen kwam vrijdagmiddag het nieuws dat de stot in Lampegat is afgelast vanwege voorspelde windstoten. De optocht kan ook niet worden ingehaald.

‘Zware jongen’ Dennis Rootman vindt het ‘heel erg zuur’. “Daar doe je het niet voor, maanden voor niks werken en dan niet mee kunnen rijden. Dat zou het tweede rampjaar op rij zijn", zegt hij.

Gelukkig is er voor de bouwers nog een lichtpuntje in zicht. Misschien kunnen ze toch nog meedoen met de optocht in Aalst-Waarle. "We hebben ze gebeld om te vragen of we eventueel mee kunnen rijden. In principe kan dat. We rijden dan alleen met de brandweerwagen maar zonder kop. Nu hopen dat die optocht wel doorgaat."

11 jaar

Als ook dat plan mislukt, laten ze de wagen een jaar lang staan en halen ze hem volgend jaar weer tevoorschijn om er dan aan verder te werken. Dan bestaan de Zware Jongens namelijk 11 jaar en hebben ze sowieso iets te vieren. "Hij gaat in ieder geval gebruikt worden, maar hopelijk dit jaar nog."

Stadsprins kan wel huilen

De stadsprins van Lampegat noemt het een 'drama'. "Voor mij is het ook absoluut niet leuk. Maar het carnaval gaat door, dat is het belangrijkste."

