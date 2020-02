Politie ontdekt 'toevallig' man die nog een half miljoen aan boetes moet betalen

In Valkenswaard heeft de politie een man opgepakt die nog voor ruim een half miljoen euro aan boetes moet betalen. Ook moet hij nog een celstraf van bijna drie jaar uitzitten.

Agenten kwamen vrijdagavond in actie nadat iemand de politie had gebeld omdat er iets aan de hand was. Waarover die melding precies ging, wil de politie vanwege de privacy niet zeggen.

Toevalstreffer

Aangekomen op de plek van de melding, kwamen de agenten deze man tegen. Toen ze zijn gegevens controleerden, ontdekten ze dat hij nog voor 505.000 euro aan boetes moest betalen. Ook moest hij nog 1050 dagen de cel in.

“Een toevalstreffer”, aldus de politie. De man is opgepakt.