Vrijwilligers ruimen (plastic) afval op in Biesbosch na overstroming: 'Ik schrik van wat ik zie'

“Ik schrik echt van wat ik hier zie”, vertelt een van vrijwilligers. “Vooral het kleine plastic is een probleem.” Hij laat even zien wat hij bedoelt. Met zijn voet schopt hij wat riet opzij. Onder het riet openbaart zich het probleem. “Kijk, een snoeppapiertje, een dop en een stukje touw. Het is klein grut, maar wel erg veel.”

De vrijwilligers gaan gewapend met een prikstok en een vuilniszak de natuur in. “Dit is echt verschrikkelijk. Ik heb het nog nooit zo erg meegemaakt. Ik word er droevig van”, vertelt een van de vrijwilligers die helemaal uit Lelystad is gekomen om mee te helpen. “Het is echt erg dat mensen dit allemaal weggooien, dat moet je toch niet willen met zijn allen.”

Het weinige positieve aan dit verhaal is dat we nu te zien krijgen wat normaal verborgen blijft in de rivier. Boswachter Thomas van der Es: “Nu zie je pas wat er in de rivier drijft. Dat is echt enorm veel: plastic, draad, picknicksets, sandalen en veel recreatievuil uit Duitsland en Frankrijk. Het komt hier allemaal samen en het blijft hier helaas ook achter. Het is nu heel tastbaar. Dat roept ook een reactie op. Dat zie je wel aan de hoeveelheid mensen die ons vandaag zijn komen helpen.”

De boswachter is blij met al het afval dat is opgeruimd. "Vogels kunnen het dan niet meer gebruiken in hun nesten en reeën kunnen er niet in verstrikt raken. De Biesbosch moet gewoon zo schoon mogelijk blijven. Niks doen is geen optie.”

