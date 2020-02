Het loopt storm: honderden mensen willen de Biesbosch schoonmaken na overstroming

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeente Drimmelen en de gemeente Altena organiseerden drie schoonmaakacties op verschillende locaties in de Biesbosch. Alle beschikbare plekken zijn inmiddels ruimschoots ingevuld.

“Het is echt hartverwarmend! We krijgen héél veel reacties binnen”, zegt boswachter Angela Knook. “We worden continu gebeld, gemaild en benaderd via Facebook. De respons is zo groot dat we momenteel aan het kijken zijn of we nog meer plekken beschikbaar kunnen maken.”

Voor de eerste schoonmaakdag van Biesbosch Schoon, komende zaterdag, zijn 80 vrijwilligers ingeroosterd. Voor zaterdag 29 februari staat dat aantal voorlopig op 70.

