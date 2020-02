Voorjaarsschoonmaak voor Noordwaard na overstroming, wie helpt er mee?

De Noordwaard en de rest van de Biesbosch krijgen zaterdag een grote schoonmaakbeurt. Na de overstroming van vorige week is in het gebied een enorme berg afval achtergebleven. Er zijn ook veel dieren verdronken. De grote voorjaarsschoonmaak met name in de Noordwaard wordt georganiseerd door Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeente Altena en door ondernemers uit de regio.

“Flessen, stukken vloerbedekking, nylon koorden, plastic petflesjes én een tafelblad.” Joke de Vlieger uit de Noordwaard somt in het kort op wat er na het hoge water in polder de Noordwaard is achtergebleven. “Het is een enorme afvalberg, als ik een rondje op de fiets maak heb ik in een mum van tijd fietstassen vol met afval.”

Joke de Vlieger is altijd al bezig met het opruimen van de rotzooi rond haar huis. Rotzooi achtergelaten door bezoekers van de Noordwaard, maar ook in de polder beland door weer en wind. Wat Joke al jarenlang in het klein doet gaat Rijkswaterstaat zaterdag in het groot doen, een grote voorjaarsschoonmaak.

“We doen dat in nauwe samenwerking met Staatsbosbeheer”, vertelt Arjanne van der Bijl van Rijkswaterstaat. “Wij zorgen voor de containers en Staatsbosbeheer plaatst een oproep voor vrijwilligers. Ook is er een samenwerking met de gemeente Altena en ondernemers uit de regio.”

Voorjaarsinspectie Waterschap Rivierenland

Ook Waterschap Rivierenland komt met eenzelfde boodschap. “Na de hoogwaterperiode houden we een voorjaarsinspectie van de dijken omdat op heel wat plekken ook boomstammen tegen de dijken hebben gebeukt”, vertelt Lotte Kaatee van het waterschap. “We combineren de voorjaarsinspectie ook met een schoonmaak. In principe ruimen we dan ook de rommel op.” Overigens is het gebied van het Waterschap Rivierenland vele malen groter dan alleen de Noordwaard.

De overstroming van de Noordwaard heeft de vervuiling van onder meer plastic nog eens extra in de schijnwerpers gezet. “Laten we hopen dat iedereen gaat nadenken over zijn eigen plasticconsumptie”, zegt Joke de Vlieger. “Is het wel nodig dat die vier appels die je koopt verpakt zijn in plastic.”

