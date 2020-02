Zestien aanhoudingen tijdens onrustige carnavalsnacht in Breda

De politie in actie tijdens de carnavalsnacht in Breda. (Foto: Facebook politieteam Markdal)

BREDA -

Zestien mensen zijn zaterdag aangehouden tijdens de carnavalsnacht in Breda. Volgens de politie werd er in het uitgaansgebied onder meer iemand zwaar mishandeld. Ook was er sprake van verstoring van de openbare orde.