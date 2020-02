Beveiligers bedreigd en mishandeld tijdens carnavalsnacht

Beveiligers en portiers zijn tijdens het carnavalsweekend mishandeld en bedreigd in Zevenbergen en Breda. De politie heeft drie mensen opgepakt.

In Zevenbergen werd zaterdagavond rond negen uur een man aangehouden omdat hij een beveiliger bedreigde met de dood. De beveiliger wilde een ruziënd stel helpen, toen de 24-jarige man uit Fijnaart zijn agressie op de beveiliger richtte. Omdat de man niet stopte en dreigde te gaan slaan met een stuk hout, besloot de politie hem aan te houden.

Kopstoot

De politie hield 's nachts in Breda een 18-jarige man uit Dordrecht aan omdat hij een portier een kopstoot gaf. Ook werd in Breda een 29-jarige Belg aangehouden. Hij sloeg een beveiliger in het gezicht.

In de nacht van zaterdag op zondag werd in Breda ook een Rotterdammer opgepakt omdat hij ambulancepersoneel sloeg en een agent bespuugde.