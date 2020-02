Dit zijn de optochten die zondag ondanks het slechte weer wel doorgaan

De optocht in Helmond gaat door, zij het in aangepaste vorm (foto: archief).

Toch een tegenvaller voor carnavalminnend Reusel. Eerder zondagmorgen meldde Ronald van Limpt, secretaris van de carnavalsvereniging in Narrendonk, dat de carnavalsoptocht hier door zou gaan. Maar letterlijk en figuurlijk te elfder ure moest dit besluit worden herzien. Een aantal deelnemers had zich namelijk afgemeld en de weersverwachtingen bleven slecht.

Die in Halsteren, Helmond, Huijbergen, gemeente Laarbeek (drie zelfs) en Oirschot kunnen eveneens worden gehouden, maar zonder de categorie grote wagens. In Sint Hubert kan groot én klein meedoen. De optochtcommissie heeft de deelnemers wel op hun verantwoordelijkheid gewezen. Ook in buurdorp Wanroij is er een optocht, net als, vanaf vier uur zondagmiddag pas, in Boekel. In de gemeente Eersel gaat de helft van het aantal geplande optochten zondagmiddag wel van start. Het gaat hierbij om Duizel, Knegsel en Steensel, die in Eersel, Vessem en Wintelre zijn ze geschrapt.

'Toch mooie optocht in Helmond'

De optocht van de Keiebijters, vanaf half twee door Helmond, hoeft dus níet te worden geschrapt, zij het met een restrictie. “Op het moment dat de beslissing genomen moest worden, waren de voorspellingen windkracht zes met windstoten tot windkracht tien. Veiligheid staat voorop en om die reden hebben we dan ook besloten om de categorie ‘wagens’ niet mee te laten rijden”, zo laat de organisatie weten.

Ze betreurt de beperking die moet worden aangebracht. “Het is jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze maatregel toch een mooie optocht kunnen neerzetten in de Helmondse binnenstad.”

Tientallen afgelastingen

Tientallen andere optochten in Brabant zijn al wel afgelast, omdat organisatoren en deelnemers het vanwege die harde wind en de regen niet aandurven.

LEES OOK: Streep door tientallen carnavalsoptochten vanwege slecht weer, hier gaat het zondag niet door