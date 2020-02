Wel optocht in Boekel, Cuijk, Halsteren, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Reusel en Sint Hubert

De optocht in Helmond gaat door, zij het in aangepaste vorm (foto: archief).

“We gaan gewoon rijden.” Ronald van Limpt, secretaris van de carnavalsvereniging in Narrendonk, heeft goed nieuws. De optocht van zondagmiddag in Reusel gaat door. Ook die in Cuijk, Halsteren, Helmond, Laarbeek (drie zelfs) en Oirschot kunnen worden gehouden, maar zonder de categorie grote wagens. In Sint Hubert kan groot én klein meedoen, maar heeft de organisatie de deelnemers wel op hun verantwoordelijkheid gewezen. In Boekel vertrekt er ook een stoet, maar wel pas om vier uur. Tientallen andere optochten in Brabant zijn al wel afgelast, omdat organisatoren en deelnemers het vanwege die harde wind en de regen niet aandurven.

De zogeheten Narrenparade in Reusel begint om half twee vanaf de Marialaan. In overleg met diverse partijen is de route wel gehalveerd. “Het wordt een parcours van vijfhonderd meter over een weg waar geen bomen langs staan”, aldus Van Limpt, die uiteraard blij is dat er in Reusel wel een optocht is.

“Hier komt altijd de top van de Kempen. Ditmaal gaat het om acht grote wagens en zestien loopgroepen, groot en klein. Deelnemers kunnen zich nog melden, maar dan moeten ze wel snel zijn.”

'Toch mooie optocht in Helmond'

Ook de optocht van de Keiebijters, vanaf half twee door Helmond, hoeft niet te worden geschrapt. “Op het moment dat de beslissing genomen moest worden, waren de voorspellingen windkracht zes met windstoten tot windkracht tien. Veiligheid staat voorop en om die reden hebben we dan ook besloten om de categorie ‘wagens’ niet mee te laten rijden”, zo laat de organisatie weten.

Ze betreurt de beperking die moet worden aangebracht. “Het is jammer dat we deze beslissing hebben moeten nemen, maar we zijn ervan overtuigd dat we met deze maatregel toch een mooie optocht kunnen neerzetten in de Helmondse binnenstad.”

