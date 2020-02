Sjef van Creij in tranen tijdens ode van 'zijn' Zandhazendurp

ROSMALEN -

De Hannus d’n Heiboer Trofee in Zandhazendurp (Rosmalen) is naar Sjef van Creij gegaan, en die hield het niet droog toen hem de trofee op de markt in Rosmalen werd uitgereikt. De prins noemde het een 'eer en genoegen' om de trofee te overhandigen, waarna de tranen begonnen te rollen. "De waardering, dat betekent veel voor mij", zei hij tijdens de uitreiking.