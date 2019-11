Raadslid Sjef van Creij in beroep tegen zijn werkstraf voor lekken in burgemeestersbenoeming

Gemeenteraadslid Sjef van Creij gaat in hoger beroep tegen de veroordeling voor zijn bijdrage aan het lekken rondom de benoemingsprocedure van de burgemeester in Den Bosch. Hij kreeg daarvoor 60 uur werkstraf waarvan 20 voorwaardelijk opgelegd.

Van Creij was zwaar teleurgesteld over de straf. "Ik ging ervan uit dat het vrijspraak zou worden", vertelt hij. "Ik heb afgelopen week het vonnis van mijn advocaat doorgestuurd gekregen. Als je dat leest zie je dat de veroordeling op basis van verkeerde argumenten is gemaakt."

Volgens het raadslid heeft de rechter in de strafmaat laten meewegen dat ten tijde van de burgemeestersbenoeming er allerlei namen van potentiële burgemeesterskandidaten in de media verschenen. "Dat is mij helemaal niet ten laste gelegd tijdens de rechtszitting, maar de rechter heeft het wel meegenomen in het vonnis", zegt Van Creij.

Het is een eigen keuze om in hoger beroep te gaan, gaat het raadslid verder. "Mijn advocaat heeft mij vrijgelaten in dat besluit. Ik heb hem zojuist een berichtje gestuurd dat ik in hoger beroep wil gaan. Het dubbeltje kan aan beide kanten vallen."

Van Son weet het nog niet

Oud-wethouder Jos van Son, die 40 uur werkstraf kreeg opgelegd, weet nog niet of hij in hoger beroep gaat. "Ik heb het nog in overweging", zegt hij. "Ik heb morgen een afspraak met mijn advocaat om het te overleggen."

Twee jaar geleden moest een opvolger gezocht worden voor Ton Rombouts als burgemeester van Den Bosch. Sjef van Creij uit Rosmalen zat als raadslid in de vertrouwenscommissie, die de sollicitatiegesprekken met kandidaten voerde. Jos van Son was wethouder.

Van Creij ging volgens de rechter zijn boekje te buiten door aan Van Son te vertellen dat Jan Hamming de nieuwe burgemeester zou worden. Ook zou hij tegen iemand opmerkingen hebben gemaakt over de politieke kleur van de beoogde nieuwe burgemeester.

Jos van Son heeft de informatie die hij van zijn vriend en partijgenoot kreeg, doorverteld aan de andere wethouders. De zaak werd extra pijnlijk, toen Jan Hamming uiteindelijk bedankte voor de functie en burgemeester van Zaanstad werd.

