'Lekkende' Jos van Son wordt behandeld voor trauma's door dagen in de cel en felle ondervraging

Twee jaar zat oud-wethouder Jos van Son uit Den Bosch in het verdachtenhoekje. Sinds vorige week is hij niet langer verdacht, maar schuldig bevonden aan lekken rond de burgemeestersbenoeming in de provinciehoofdstad. Ondertussen wordt Jos van Son behandeld aan trauma's die hij door het hele proces heeft opgelopen.

De zaak over de gelekte informatie werd extra pijnlijk, toen eerste keus Jan Hamming voor de eer bedankte omdat hij burgemeester van Zaanstad werd. Jack Mikkers die uiteindelijk de opvolger van burgemeester Ton Rombouts werd, was dus tweede keus.

Vooral de vier dagen die hij in de gevangenis moest doorbrengen en de felle ondervraging hebben grote impact op de oud bestuurder gehad. "Ik voelde me daar ontdaan van alle menselijkheid en waardigheid. Ook de onzekerheid over de duur van de hechtenis, vreet aan je. Het was zwaar ellendig. Het voelde allemaal zo onrechtvaardig, nog steeds trouwens", zegt hij in het Omroep Brabant tv programma KRAAK.

Psssst

Feit is dat de toenmalige wethouder in het wethoudersoverleg heeft verteld wie de nieuwe burgemeester van Den Bosch zou worden. Volgens hem had hij dit een dag eerder gehoord van raadslid Sjef van Creij, die in de benoemingscommissie zat voor de nieuwe burgervader. In het bewuste overleg tussen wethouders deelde hij deze wetenschap alsof het om een voetbaluitslag ging, "We maakten een rondje wie dacht te weten wie de burgemeester zou worden, dus deelde ik mijn kennis."

Dat hij deze kennis nooit had mogen delen omdat dit nu eenmaal geheim is, deelt hij niet. "Op de letter van de wet klopt dit misschien, maar in de context waarin ik het heb verteld, voelt het niet als lekken." Overigens heeft raadslid Sjef van Creij altijd ontkend gelekt te hebben aan de oud-wethouder. Toch is ook het raadslid veroordeeld voor lekken. Beiden hebben een taakstraf van veertig uur gekregen.

Geknakt

"Ik weet niet wat ik ga doen, die veertig uur. Schoffelen in parkjes zie ik mezelf niet meer doen." Of hij in hoger beroep gaat tegen de veroordeling weet de Jos van Son nog niet. "Aan de ene kant ben ik blij dat dit voorbij is. Ik ben er nog steeds van aan het bijkomen. Ik heb er trauma's aan overgehouden. Ik slaap slecht, ben onrustig en heb iemand nodig die mij geestelijk weer op de been helpt. "

"Aan de andere kant", gaat Jos verder, "het voelt zo onrechtvaardig. Er zijn onderzoeksmethodes toegepast waarvan ook de rechter zich afvroeg of dat wel nodig was of zelfs toelaatbaar. Die dagen in de cel met die verhoortechnieken waren echt verschrikkelijk. Ik vind het echt ongelofelijk dat dit kan. Ik ben heel verdrietig over hoe dit gegaan is."

LEES OOK: Taakstraffen voor het lekken rond benoeming burgemeester Den Bosch