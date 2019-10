Raadslid Van Creij nog steeds beduusd over ophef over burgemeesterslek: 'Dit wens je niemand toe'

Ruim twee jaar geleden kwam Will Hoeben, destijds commissielid bij de gemeente Den Bosch, zijn auto ophalen bij de garage van Van Creij. "Ik keek hem een beetje de deur uit, want ik moest om zes uur in Den Bosch zijn voor een ingelaste vergadering. Toen heb ik tegen hem gezegd: 'Kom op Will, wegwezen, want we gaan zo meteen een rooie burgemeester benoemen. Of iets in die trant."

Op dat moment was Van Creij zich naar eigen zeggen van geen kwaad bewust. "Een rooie burgemeester? Dat kunnen er honderden zijn. Het is niet zo dat er dan al gewezen wordt naar één persoon."

Van Creij zou volgens wethouder Eric Logister in juli 2017 op straat een opmerking hebben gemaakt nadat wethouder Huub van Olden zijn collega's vroeg wie volgens hen de nieuwe burgemeester zou worden. Volgens Van Creij klopt dit verhaal niet en was het wethouder Van Son die vier namen noemde, waaronder die van Hamming.

'Het waren klotedagen'

Van Creij werd kort daarna, net als wethouder Van Son, van zijn bed gelicht en drie dagen vastgezet. "Dat waren drie klotedagen. Ik zat drie dagen in totale afzondering. Ik dacht echt: in welke horrorfilm ben ik beland?!"

Twee jaar later zit Van Creij nog steeds in de raad. "Ik ga daar ook gewoon mee door", zegt hij vastbesloten. Hij is blij met alle steun die hij de afgelopen tijd kreeg. "Mijn telefoon heb ik uitgezet tijdens de zitting, want die stroomde helemaal vol met steunbetuigingen. En dat ging gisteravond toen ik thuiskwam door."

Ontroering

Het ontroert hem dat er zoveel mensen met hem meeleven. "Dit gaat je echt niet in de koude kleren zitten. En ik wens het ook niemand toe. Je grootste vijand wens je zoiets nog niet toe."

Over twee weken doet de rechtbank in Den Bosch uitspraak. Een spannend moment voor Van Creij. "Er is een geldboete van duizend euro geëist, daar ga ik niet dood van. Maar ik wil dat streepje niet achter mijn naam hebben."