Tranen voor Sam nu hij niet met zijn wagen mee kan doen aan de optocht Valkenswaard

Volgens opa Thijs was het al jaren een droom van Sam om ooit mee te mogen doen met de optocht. Dit jaar zou hij eindelijk mee mogen met zijn zelfgebouwde legertruck. “Het thema was dit jaar 75 jaar vrijheid, vandaar de truck”, legt zijn grootvader uit.

Samen knutselen in de garage

Elke week na de scouting op zaterdag was Sam samen met zijn opa te vinden in de garage om te knutselen. “Het heeft ons weken gekost om alle gaatjes te boren, planken te zagen en alles op het frame te zetten. Dat het nu niet door kan gaan, maakt hem wel heel verdrietig en boos.”

Wekenlang bouwde Sam samen met zijn opa (foto: Thijs Eerden)

En hij is niet alleen verdrietig. “Hij begrijpt het ook niet helemaal”, legt opa uit. “Het waait maar bij vlagen heel hard. Als de wind wat rustig is, zegt-ie: ‘Opa, we kunnen nú toch wel gaan?’”

De teleurstelling van deze jonge rascarnavaller is dus groot, maar opa heeft al bedacht hoe ze er samen weer bovenop komen. “We gaan de truck komende zaterdag afbreken en dan maken we er samen een mooi feestje van!”

