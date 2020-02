Regenjas aan een gaan: optocht van Ganzendonck trotseert regen en wind

"Van regen is nog nooit iemand gesmolten, het zijn hier boeren en die zijn wel wat gewend", zei een man lachend in de regen. Dat het nat was weerhield hem er niet van om te gaan kijken naar de optocht. Dat gold niet voor iedereen, want er was veel minder publiek aanwezig dan normaal gesproken.

Bekijk de hoogtepunten van de regenachtige optocht van Ganzendonck in de video hieronder:

